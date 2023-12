Goditi me thike kreun e Njesise Administrative Sukth dhe nipin e tij, arrestohet autori

Pas orë pas plagosjes me thikë të kryetarit të Njësisë Administrative Sukth, Rrapo Osmani dhe nipit të tij, policia e Durrësit ka bërë të mundur ndalimin e autorit të dyshuar, shtetasit 36-vjeçar me inicialet A.m.

Sipas njoftimit të policisë, në vijim të veprimeve, grupi hetimor i DVP Durrës nën drejtimin e Prokurorisë përdori metoda speciale të hetimit, dhe falë tërësisë së veprimeve të kryera dhe punës së mirë oganizuar, u bë e mundur që shtetasi A.M., 36 vjeç, banues në Sukth, të shoqërohet në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i Policisë:

Në lidhje me ngjarjen e ndodhur në Sukth,më datë 31.12.2019, ku mbetën të plagosur me mjet prerës (thikë) shtetasit Rr.O., dhe K.O., strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës , menjëherë ngritën pika kontrolli, dhe ushtruan kontrolle në disa banesa e ambiente ku dyshohej se mund të fshihej autori i ngjarjes, si dhe u bashkëpunua edhe me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë

