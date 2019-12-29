Edhe 8 te plagosur ne aksidentin ne afersi te Rubikut, identifikohet viktima
Një aksident është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin Milot-Rrëshen
Një autobus është përplasur me një automjet.
Nga aksidenti ka mbetur i vdekur nje person qe eshted drejtuesi I automjetit, ai eshte Led Caka.
Autobusi raportohet se po transportonte turistë nga Tirana në Brezovicë.
Dyshohet se shkak i aksidentit ishte parakalimi i gabuar i makinës.
Ndërkohe gjate këtij aksidenti mesohet se janë lënduer edhe 8 persona të tjerë.
Mirditë /Informacion paraprak
Në qytet Rubik, Mirditë, janë përplasur automjeti i një agjensie turistike me drejtues K.M.,me automjetin tip “Alfa Romeo” me drejtues shtetasin L.C.
Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë drejtuesi i mjetit "Alfa Romeo" shtetasi L.C si dhe kanë marrë demtime 8 shtetas që ndodheshin pasagjerë në mjetin me drejtues shtetasin K.M.,të cilët janë dërguar në spitalin e Mirditës dhe Kurbinit dhe ndodhen nën kujdesin mjekësor
Grupi hetimor në vendngjarje punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes