Refuzoi dy here takimin me Thacin, Albin Kurti tregon ku ndodhet se pse iku nga Prishtina

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi i ka dërguar ditën e sotme Albin Kurtit dy thirrje që ta mandatojë atë si Kryeministër.

Por, nëpërmjet një deklarate Kurti u shpreh se nuk ishte në Prishtinë. Thaçi kërkesën e dytë ja bëri duke i thënë që e priste në orën 20:30, por edhe kësaj thirrje Albin Kurti nuk ju përgjigj.

Teksa u pyet për këto refuzime Kurti është shprehu se ka qenë në Shkup ditën e sotme dhe se agjenda e një zyrtari nuk është sot për sot dhe se nuk kishin nevojë të nguteshin.

Kreu i Vetevendosjes ka lene te kuptohet se kjo levizje e tij eshte bere piekrisht per te fituar kohe ne lidhje me nje marreveshje te mundshme me LDK.