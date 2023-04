"E ka fiksim mikrofonin në goje", Plas sherri mes biznesmenit gay dhe Robert Berishes

Biznesmeni i njohur Elton Ilirjani përmes një postimi në “Instagram” ka uruar Arilena Arën për fitoren në “Festivalin e Këngës”.

Në këtë postim ka komentuar edhe këngëtari i njohur Robert Berisha i cili i ka folur shumë ashpër.

Ai i thotë se nuk ka vesh për muzikë dhe se çdo vrimë të trupit që ka e ka të dëmtuar.

Biznesmeni e ka postuar këtë koment duke i bashkëngjitur një replikë.

“Ky eshte Robert Berisha, ky burri qe ben si Maço dhe ngre ne krahe gay per fame neper TV dhe me drejtohet mua me nje fjalor ordiner… lexoni se çfare thote dhe kuptoni qe e ka fiksim mikrofonin ne goje dhe ne vesh sepse e paska provuar ta fuse ne vesh i qenka demtuar! Si pabyths qe eshte me ka bere edhe block! Turp! Dhe per cfare? Sepse urova @arilenaaraa qe sipas mendimit tim e meritonte! Nejse katundare si ky Berti ka me shumice edhe ne Kosove se Tiranas nuk behet dot ky gojeshqyeri!”