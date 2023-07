Agron Duka kritikon Ramen: Nje Shengen i vogel eshte nje turp i madh pa Kosoven

Kryetari i Partisë Agrare Ambientliste, Agron Duka, ka reaguar për takimin që Rama zhvilloi në Tiranë me Presidentin e Serbisë dhe me dy kryeministrat, atë të Maqedonisë së Veriut dhe të Malit të Zi. Me një postim në faqen e tij zyrtare në “Facebook”, kreu i PPA-së thotë se krijimi i minishengenit pa përfshirjen Kosovës është një turp i madh.

Sipas tij, qasjet politike që synojnë izololimin e elitës politike në Kosovës, nuk bëjnë gjë tjetër, por vetëm fuqizojnë kundërshtarët e tyre. Mes tjerash ai akuzon edhe kryeministrin Rama, ndërsa shkruan se të luash me interesat strategjike kombëtare për kapital politik i hap vetes rrugën e padëshiruar të “gjykimit historik”.

“Një Shengen i vogël është një turp i madh pa Kosovën. Izolimi i saj, sulmi ndaj elitës politike të Prishtinës, i shërbejnë vetëm atyre që kanë interesa të kundërta me ato të Kosovës dhe Shqipërisë. Të luash me interesat strategjike të një kombi, vetëm për mbijetesë politike, është një zgjedhje që do të ndëshkohet nga historia!”-shkruan Agron Duka, ndërsa publikonnjë foto me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Ramush Haradinaj.