"Po shkon drejt sherimit", mjeku jep detajet e fundit per gjendjen e Michael Schumacher
Informacionet mbi gjendjen shëndetësore të Michael Schumacher janë te pakta pasi si familja ashtu edhe spitali ku piloti gjerman ndodhet nuk duan të bëjnë publike situatën ku ndodhet ish-piloti i Formula 1.
Piloti legjendar i Ferrarit pësoi në Francë një dëmtim në tru në një pistë skish. Së fundmi detaje për gjendjen e Schumacher ka dhënë mjeku i tij personal, Jean-Francois Payen.
Ky i fundit ka deklaruar se 50-vjeçari merr akoma terapi, që do të zgjasin për tre vite më radhë. Michael pasi doli nga koma një vit më parë do të kaloi një periudhë rigjenerimi.
Payen shtoi se Schumacheri është në gjendje pozitive dhe po shkon drejt shërimit. Ai gjithashtu tha se bashkëshortja e Schumacherit, Corinna, është duke e bërë maksimumin për t’i ndihmuar bashkëshortit të saj të shërohet sa më shpejt, duke ia krijuar kushtet optimale.