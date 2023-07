I jepet lamtumira e fundit Rezarta Hajdarit, Familjarët: Do bëjmë denoncim, e helmuan

Familjarët e Rezarta Hajdarit, janë shprehur se dyshojnë se vajza e tyre mund të jetë helmuar nga persona të tjerë dhe jo nga mangalli që kishte marrë në dhomë për tu ngrohur bashkëshorti i saj Olsian Hajdari.

Vëllai i 19-vjeçares është shprehur se nëse shkak për vdekjen e motrës së tij do të ishte mangalli me prush, atëherë do të vdiste edhe Olsi, por sipas tij mund të jetë një dorë njeriu pas ngjarjes.

Vëllai: E çuam nuse. Mas një jave na thanë që motra është e vdekur. Pastaj nisemi për në Elbasan dhe ishte te morgu i Elbasanit. Unë dua të di arsyen se motra ishte mirë. Do ta kërkojë deri në fund drejtësinë. Për këtë arsye nuk do të lë asnjë rehat. Do të jë cdo gjë.

Dyshime keni për për mangallin?

Këto do ta dimë do ta mësojmë. Nuk i dihet.

Keni patur takim me Olsin?

Jo. Na ka thënë se vajza ka hëngër darkë dhe kanë marrë prushin dhe kanë ikur në gjumë. Na e ka thënë Olsi, djali pasi u përmend.

Keni qenë atje?

Jo s'kemi qenë. S'kemi qenë në gjendje. Mjekët s'na kanë thënë gjë.

Pse jeni të revoltuar sot?

Sot ne do të bëjmë një denoncim.

Dyshoni se mund te jete vrasje?

Po edhe nga kjo dyshojmë...

Motra kishte pasur problem?

Jo kanë qenë në marrëdhënie shumë të mirë. Por ne s'kemi dijeni për asgjë. Ta dimë edhe ne se si vdiq kush ja mori jetën. Do ti vejmë deri në fund kësaj gjëje. Ca pati motra kush ja mori jetën. Një javë pas dasmës. Nuk do i lejmë rehat

Dyshojmë se motra ime e sëmurë nuk qe. Ishe shumë e mirë, e shkathët nuk do ta vriste veten se nuk ishte ashtu njeriu.

Çifti me probleme ka patur?

Jo Jo. Mbrëmë fola me Olsin i thash si u bë? Ai më tha se hëngrën darkë dhe kishin morë një hangarë me prush dhe kemi fjetur aq tha mbaj mend. Ata të dy bashkë ishin. Do t'ja kishte marrë jetën edhe tjetrit jo vetëm motrës time.

Nëna: Ata patën shkuar shumë mirë. Goca ishte shumë mirë. Se ça patën nuk edi . Unë e çova nuse në krye të 5 ditëve me sollën të vdekur. Unë dua ta di si i erdhi. Nuk më ka thënë gjë.

Babai: Më marrin në telefon dhe më thanë se goca është në spital. Atje na thanë se ishte nga mangalli. Tani dyshimet janë ndryshe, tashi doli mangalli. Ne ishim shumë të tronditur nuk ishim në gjendje. Nuk bëmë veprim tjetër. As në polici asgjë. Goca nuk ka patur arsye për të bërë një vetëhelmim. Kishte një vit e gjysëm fejesë dhe shkonin shumë mirë me njëri tjetrin.

Xhaxhai: Na mori në telefon dhe na thanë. Isha në punë, u nisa direkt për atje tek spitali. Mjekët na futën brenda dhe na tha si ka qenë puna? Mos ka pas ndonjë mosmarrëveshje. I thash se ne krye të 5 ditëve vdiq. Mjeku tha se goca ka pi ,kaq atë. Por na tha se do bëjmë analizat dhe do i merrni pas tre ditësh.

Sipas dëshmisë së 27-vjeçarit ata kanë ngrënë bukë në mbrëmje dhe më pas ka qenë ai që ka marrë mangallën me prush, e ka vendosur në dhomë dhe kanë rënë të flenë gjumë së bashku me gruan e tij. Më pas ai thotë se nuk mban mend më asgjë. Tashmë do të jetë ekspertiza mjeko-ligjore që pritet të hedhë dritë mbi këtë ngjarje të rëndë të ndarjes nga jeta të 19-vjeçares.