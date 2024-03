Parashikimi i motit per sot, bore dhe ulje temepraturash

Sipas meterologeve Moti do të jetë me alternime kthjellimesh në zonën e Ultësirës perëndimore, ndërsa në Alpe do të ketë reshje bore të pakta.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8-12 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 0,5-1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -2/5°C

Zonat e ulëta 4/15°C

Zonat bregdetare 8/16°C