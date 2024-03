Kryemadhi per Ramen: Akuza ime e pare, vrasje me dashje e 51 personave

E ftuar në “Open”, kryetaja e LSI Monika Kryemadhi hodhi akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij.

Sipas saj, shefi i mazhorancës akuzohet për vrase me dashje të 51 personave, ndërsa shtoi se nuk ndjen aspak mëshirë për kryeministrin

“Akuza ime e parë është vrasje me dashje e 51 personave”, tha Kryemadhi.

A është e vërtetë që ju keni qenë të distancuar nga kjo situatë?- e pyeti moderatorja e emisionit, Eni Vasili.

“Unë nuk kam fare mëshirë për Edi Ramën. Ai bën propagandë në çdo televizon. Nuk do të shkoj si Edi Rama në varrimin e viktimave apo me ato fëmijët që bënë foto me Ronaldon vetëm për të bërë propagandë. Vetëm Edi Rama kërkon të përfitojë nga viktmat”, shtoi kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi.