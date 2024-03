Rama: Te perfundoje pastrimi i Durresit nga inertet para Vitit te Ri

DURRËS

Pas takimit me qytetarët në terren, kryeministri Edi Rama ka qenë në qendrën e Emergjencave në Durrës ku ka dhënë të tjera porosi.

Rama ka kërkuar që inertet që do të hiqen nga banesat e pallatet e prishura të çohen në Porto Romano ku ka filluar tashmë puna për ndërtimin e një parku, ndërsa kërkoi që Durrësi të pastrohet para Vitit të Ri.

“Inertet do çohen në Porto Romano. E dua të pastrohet para vitit të ri komplet siç u pastrua lana me kuadrate. Do e bëjmë park komplet. Ne e kemi filluar punën për ta bërë park atje, tani me këtë rast dhe inertet dhe parkun”, deklaroi kreu i qeverisë.