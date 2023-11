Basha: Të largojmë dyshen Rama-Meta, nuk po lufton krimin

"Qeveria Rama Meta nuk e lufton dot krimin, i cili i ka marrë anën dhe e vetmja zgjidhje është largimi i saj", tha sot kreu i opozitës Lulzim Basha gjatë fjalës së mbajtur në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat.

Basha tha se ky është misioni që PD synon të përmbushë bashkë me qytetarët e vendit.

“Sot po të shohim me vëmendje statistikat konstatojmë se në qeverisjen Rama- Meta ka më shumë individë me rekorde kriminale në poste zyrtare sesa ka të arrestuar nga kjo kategori. Lulzon krimi I organizuar por nuk mbetet prapa krimi që u nxin jetën njerëzve të thjeshtë. Në mbarë vendin qyteteve e fshatrave ka pllakosur një epidemic vjedhjesh.

Sot kërkesave të qytetarëve për të drejtat ekonomike iu është paraprari kërkesa emergjente për rend e siguri. Jemi shumë të shqetësuar për këtë katandisje paprecendetë të rendit public. Kemi denoncuar dhe do vazhdojmë të denoncojmë me forcë shkaqet themelore të kësaj situate por nuk do të mjaftohemi me kaq. Bashkë me qytetarët, shoqërinë civile do të kërkojmë me forcë largimin e shpejtë me cdo kusht nga qeveria dhe qeverisja e vendit të zyrtarëve të lartë që janë në ortakëri me krimin e organizuar, bandat dhe banditët që plackisin vendin. Kjo është rruga për të risjellë një ndryshim sa do të vogël. Kjo qeveri nuk e lufton dot krimin, nuk kemi iluzione për këtë. Zgjidhja përfundimtare është largimi i saj. Ky është një mision i opozitës do e synojmë ta përmbyshim bashkë me qytetarët e këtij vendi.”, u shpreh Basha.