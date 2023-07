"Laje kryet si rosa", Ngjela pret me këngë afganët që do strehohen në Shqipëri: Jemi popull human

Avokati, Spartak Ngjela ka shprehur qëndrimin e tij lidhur me ardhjen dhe strehimin e afganëve në Shqipëri.

Në kulmin e diskutimeve për ardhjen e afganëve në Shqipëri, vjen një video “soft” nga avokati Spartak Ngjela.

Krejt sportiv dhe ndryshe nga herët e tjera, Ngjela, i ulur në kafene, përshëndet afganët me këngë popullore.

Rreth tij ndodhet edhe një orkestër amatore, që luan këngën e njohur popullore: “Laje laje kryt si rosa”.

“Përshëndes afganët që po vijnë në Shqipëri. Ne jemi popull human… Mos u shqetësoni, se gjithçka ata do t’ia paguajnë tregut shqiptar… Dhe do ikin me mirënjohje… Se në Afganistan ka kompromis, dhe jo kapitullim…”, shkruan Spartak Ngjela në “Facebook”.