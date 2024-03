Tërmeti i fuqishëm, Turqia: Jemi të gatshëm të sigurojmë çdo ndihmë, kemi nisur ekipe dhe aeroplan ushtarak

Ministria e Jashtme turke ka reaguar lidhur me tërmetin e fuqishëm që goditi Shqipërinë, mëngjesin e sotëm, duke shënuar të paktën 16 viktima, qindra të plagosur dhe qindra banesa të rrënuara.

“Me pikëllim të thellë morëm lajmin se një tërmet me magnitudë 6.4 ndodhi në Shqipëri këtë mëngjes (26 nëntor), epiqendra e të cilit ishte në detin Adriatik, 10 km larg qytetit të Durrësit. Ne i dërgojmë ngushëllimet tona të përzemërta të afërmve të atyre që humbën jetën, si dhe popullit të Shqipërisë dhe urojmë shërim të shpejtë për të dëmtuarit.

Turqia, si gjithmonë, është krah për krah me Shqipërinë përballë kësaj katastrofe. Një ekip kontrolli, shpëtimi dhe mjekësor është dërguar nga vendi ynë dhe do të transferohen sot në aeroplan ushtarak. Turqia është në solidaritet të plotë me Qeverinë dhe vëllezërit në Shqipëri dhe jemi të gatshëm të sigurojmë çdo ndihmë që mund të jetë e nevojshme”, thuhet në deklaratën e ministrisë së jashtme turke.