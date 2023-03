Rama: Reagime idioteske, nuk keni pare gje akoma

Kryeministri Edi Rama reagoi në rrjetet sociale pas kritikave që mori propozimi i tij për një paketë anti-KÇK, e cila shihet si dublim i organeve të dala nga Reforma në Drejtësi.

“Pres shumë më tepër reagime idiotike ndaj paketës më agresive ligjore, që një qeveri ka formuluar ndonjëherë në këta 30 vjet, kundër krimit të organizuar dhe aleatëve të tij në sistemin e vjetër e të korruptuar të drejtësisë! S’kemi dëgjuar gjë akoma, po ama s’kanë parë gjë akoma!

Operacioni Forca e Ligjit (OFL) as nuk dublon, as nuk pengon, as nuk anashkalon institucionet që po lindin nga Reforma në Drejtësi, po është komplementar me to dhe do t’i bëjë një shërbim të madh shoqërisë, në këtë fazë tranzitore të sistemit të drejtësisë! Kaq për momentin,” shkruan Rama në Twitter.