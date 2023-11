Biznesmeni gay shperthen ndaj Zogut te Tiranes: Tmerr, na prishi imazhin...!

Arrestimi i Zigut te Tiranes, Hermes Nikaj ka sjelle reagime te shumta. “Kur zogu hales të merr fytyrën lodhu unë për imazh të mirë … tmerr”, shkruan biznesmeni gay, Elton Ilirjani.

Ai ka publikuar në ‘Facebook’ një foto teksa shfaqet nga New York-u me çantë në duar dhe i drejtohet Nikajt me togfjalëshin ‘Zogu i Hales’.

Biznesmeni gay shkruan se ky është një tmerr, pasi ai është lodhur për një imazh të mirë, ndërsa ‘zogu’ i merr fytyrën.

