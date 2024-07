Zaev plas “bombën” e parë: 20 mijë persona u përgjuan

20 mije qytetare dhe të gjithë liderët e opozitës dhe diplomatë të huaj janë përgjuar ne Maqedoni. Kjo ishte “bomba” e pare e publikuar nga lideri i opozitës Zoran Zaev ndaj kryeministrit Gruevski dhe qeverise se tij. Ne konferencën për shtyp Zaev kërkoi një ekspertizë dhe hetim nga ana e prokurorisë për këtë që ai e cilësoi si një megaskandal. Kërkojmë ekspertizë nga një institucion relevant për origjinalitetin e regjistrimeve që zotërojmë. Ato janë bërë nga shërbimi sekret dhe operatorët e telefonive në Maqedoni, dhe jo nga shërbime të huaja, ashtu siç janë përhapur zërat ditëve të fundit. Me këtë do të kemi një pasqyrë të qartë se a bëhet fjalë për regjistrime të shërbimeve sekrete apo të shërbimit sekret DSK. Ne e dimë se vetëm DSK posedon pajisje për përgjim të tillë. Ne dosjen e përgjimeve të publikuar nga zaev ndodhen dhe materiale audio dhe të krerëve të partive shqiptare Ali Ahmeti, Menduh Thaci dhe Rufi Osmani. Pjese e gjurmimit kanë qenë dhe Ministra të kabinetit qeveritar. Sipas Zaev dy personat e vetëm që nuk janë vënë nën përgjim janë kryeministri Gruevski dhe kreu i shërbimit sekret, të cilët akuzohen prej tij si autorë të këtij skandali. Deri me tani nuk ka asnjë reagim nga Prokuroria Maqedonase lidhur me këtë histori.