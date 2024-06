Udheheqja e OSBE nga Shqiperia, Tsereteli: Palet politike duhet te bejne me te miren

Presidenti i PA i OSBE-së George Tsereteli dhe Sekretari i Përgjithshëm Roberto Montella kanë përfunduar një vizitë zyrtare në Shqipëri, pasi vendi ynë përgatitet të marrë kryesinë e OSBE-së në vitin 2020.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në Tiranë, Delegacioni i PA zhvilloi takime me Presidentin e Republikës Ilir Meta, Kryeministrin Edi Rama, Kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruci, deputetë të Kuvendit dhe me përfaqësues të opozitës politike. Për më tepër, ata gjithashtu mbajtën takime me Shefin e Prezencës së OSBE-së, Ambasadorin Bernd Borchardt dhe anëtarët e bashkësisë ndërkombëtare.

Diskutimet u përqëndruan në përparësitë e kryesisë shqiptare, si dhe përparësitë dhe çështjet e politikës së jashtme të Shqipërisë në axhendën e saj të brendshme. Në këtë drejtim, Presidenti Tsereteli dhe SG Montella përsëritën mbështetjen e plotë të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe mirëpritën angazhimin e qeverisë për të ushqyer OSBE-në në një frymë të përgjegjësisë kolektive. Presidenti Tsereteli gjithashtu inkurajoi të gjitha forcat politike të bashkojnë përpjekjet për të kontribuar në angazhimin e vendit për të udhëhequr OSBE vitin e ardhshëm.

Delegacioni i PA gjithashtu diskutoi me homologët shqiptarë sfidat e brendshme. Në veçanti, palët diskutuan gjendjen e reformave gjyqësore dhe zgjedhore dhe nevojën për të adresuar rekomandimet e OSBE / ODIHR përmes një procesi gjithëpërfshirës.

“Unë mund të konfirmoj që PA është e përkushtuar të mbështesë Shqipërinë për të lëshuar potencialin e saj të plotë gjatë kryesisë së saj në OSBE,” tha Presidenti Tsereteli. “Unë inkurajoj të adresoj boshllëkun në procesin e reformës sa më shpejt të jetë e mundur, veçanërisht në fushën gjyqësore dhe zgjedhore. Unë shoh një nevojë urgjente për të rritur besimin e publikut në institucione. ”

Vendimi i Bashkimit Evropian për të shtyrë një vendim mbi negociatat e pranimit u adresua gjithashtu në kontekstin e reformave të vazhdueshme dhe të pazgjidhura.

Delegacioni i OSBE gjithashtu u takua me përfaqësues të grupeve parlamentare të opozitës, përfshirë Rudina Hajdari, Nimet Musaj dhe Adriatik Alimadhi, si dhe me përfaqësues të opozitës jashtë parlamentare, përfshirë kryetarin e Partisë Demokratike Luzlim Basha, Kryetarin e Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe drejtuesja e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi.

Sekretari i Përgjithshëm Montella vuri në dukje kritikat e opozitës ndaj qeverisë dhe disa organizatave ndërkombëtare aktive në vend, Ai inkurajoi, megjithatë, opozitën për të dhënë një kontribut konstruktiv për të siguruar që Kryesia shqiptare e OSBE-së e vitit 2020 të kryhet në një frymë të uniteti kombëtar dhe udhëheqja e përgjegjshme e organizatës për të adresuar në mënyrë efektive nevojat e qytetarëve që i shërben OSBE-së.

“Unë u bëj thirrje të gjithë aktorëve institucionalë, politikë dhe kombëtarë që t’i japin përparësi nocionit të përgjegjësisë strategjike dhe kolektive,” tha Montella. “Jam i bindur që ky është investimi më i mirë për Shqipërinë.”