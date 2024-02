Kritika për foton pas vdekjes së të atit, Big Mama i pergjigjet komentueses

Pak ditë më parë këngëtarja e njohur Big Mama kaloi një periudhë të vështirë familjare. Babai i saj ndërroi jetë dhe sigurisht që këngëtarja e përjetoi shumë keq këtë situatë.

Nëpërmjet një postimi në Instagram ajo tregoi se kjo është gjëja më e vështirë që ka kaluar dhe falenderoi të gjithë për mbështetjen.

Por për shkak të profesionit të saj, këngëtarja nuk ka qëndruar gjatë për të marrë veten nga humbja e madhe dhe udhëtoi drejt Afrikës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nga aty ajo ka publikuar një foto ku shfaqet duke shijuar natyrën e veçantë me një veshje të përshtatshme për motin.

Kjo foto ka marrë vëmendjen e një ndjekësi, që e gjykon për foton, pasi asaj sapo i ka ndërruar jetë i ati.

“Sdua të të ofendoj e as të të përfshihem në jetën personale. Ama tani sa të ka vdekur babai dhe ti poston kështu fotosh sikur të mos kishte ndodhur gjë. E di që të vret normale se e ke baba, por nuk mund të postosh kështu fotosh, të paktën pritë 1 muaj”, i shkruan një komentuese.

Këto fjalë duket se e kanë prekur këngëtaren, e cila i ka dhënë një përgjigje të gjatë.

“Po mendohem a met kthy përgjigje, por po harxhoj pak minuta prej kohës që e kam shumë të rëndësishme.

Para se të komentoni duhet të mendoni se unë këtë profesion kam dhe ty nuk mundet me t’u dhimb baba jem më shumë se mu. E dyta zijen qysh e mbaj e di vetëm unë, ty hiq mos të të hyjë në punë. E treta, baba jem e ka dashur artin dhe këtë e ka trashëguar tek unë. Amanet ma ka lanë që kur t’vdes ditën e tretë ki me dal me këndu në tv ki me kesh para publikut”, shkruan Big Mama ndër të tjera.