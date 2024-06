Tiranë, policia zbulon rrjetin e mashtrimit të qytetarëve me punësim në Rusi

Policia e Tiranës ka identifikuar një skemë mashtrimi ndaj qytetarëve me premtime të rreme për punësim në Rusi.

Burimet zyrtare kanë thënë se pas hetimeve të kryera është vendosur të procedohen penalisht katër shtetas shqiptarë nga Tiranë, të akuzuar se kanë mashtruar shumë qytetarë me viza pune false.

Skema e mashtrimit është zbuluar nga Sektori i Krimit Ekonomik Financiar në polici ndërsa personat e proceduar janë identifikuar si Lulzim Hidri, 45 vjeç, Hazbi Lushi, 26 vjeç, së bashku me dy persona të tjerë që janë marrë nën hetim.

Dyshohet se këta persona kanë gënjyer qytetarët, duke u premtuar punësim me kontrata dy vjeçare në Rusi, përkundrejt një shumë 4-5 mijë euro të cilën e merrnin nga të dëmtuarit.

Ata merrnin nga 1 mijë euro paradhënie dhe më pas kërkonin pjesën tjetër me pretendimin se do të vijonin me procedurat, duke u marrë qytetarëve edhe disa dokumente.

të dyshuarit u premtonin shtetasve shqiptarë punësim në Rusi me paga mujore deri në 2.5 mijë euro në muaj.

Sipas denoncimeve të bëra nga qytetarët, atyre u premtohej se do të punonin si shoferë dhe si punëtorë ndërtimi.