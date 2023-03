Meta ankohet per opoziten: Basha dhe Monika me lane vetem perballe....

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kritikuar opozitën duke theksuar se me qëndrimet e deri tanishme i kanë lënë rrugë të hapur kapjes së institucioneve nga Rama. Meta tha në “Opinion” se PD dhe LSI e kanë lënë Presidentin e ekspozuar ndaj një bande.

Megjithatë ai tha se do flas me popullin dhe se nuk është i vetëm.

“PD dhe LSI janë më shumë pranë qeverise se sa Presidentit. Me ato akte e veprime që kanë bërë deri tani, siç është dhe djegia e mandateve, e dëshmon këtë. PD dhe LSI i kanë lënë rrugë të hapur kapjes së institucioneve nga Rama.

PD dhe LSI e kanë lënë Presidentin e ekspozuar ndaj një bande. Por unë do flas dhe me popullin dhe ta dinë mirë se unë nuk jam i vetëm. Unë kam popullin dhe do flas me ta. Një deklaratë bëra në Pogradec dhe doli në 1 mijë media ndërkombëtare, ndaj e them që e dinë mirë ata kur flet Ilir Meta dhe i drejtohet popullit”, deklaroi Meta.