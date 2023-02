Kuvendi mblidhet në seancën e parë Parlamentare për vitin 2015

Në orën 17:00 të ditës së sotme pritet që Kuvendi i Shqipërisë të mbajë seancën e parë Parlamentare për vitin 2015. Programi dhe kalendari i punimeve për këtë sesion, pritet të jetë i ngjeshur dhe intensiv me reforma jetike për vendin dhe proçesin integrues. Reforma në sistemin e drejtësisë, pritet të jetë ajo më e rëndësishmja ku ligjvënësit shqiptarë do të angazhohen dhe do të marrin praktikat dhe rekomandimet e vendeve perëndimore. Kjo reformë do të prekë të gjitha ligjet për sistemin e drejtësisë, dhe mund të shtrihet deri dhe në ligjin themeltar të shtetit, kushtetutën.

Pranë konferencës së kryetarëve tashmë janë të dokumentuara dy kërkesa, për ngritjen e komsioneve ad-hock për miratimin e një ligji për dekriminalizmin e parlamentit dhe institucioneve shtetërore, por dhe një komisioni për respektimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Këto dy çështje për muaj me radhë u kthyen në betejë politike mes mazhorancës dhe opozitës, ku demokratëve ju deshën rreth 5 muaj bojkot, bashkë më ndërkombëtarët, për të arritur të bindin Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, për të punuar në këtë drejtim.