Ish-ministri: Rama dhe Meta nuk kanë qenë në konflikt, janë gjithnjë bashkë

Në vitin 20019 oferta e presidentit ishte dorëheqja, por, ai refuzon të marrë rolin e ndërmjteësit mes palëve. Mes rreshtave, mesazhi ishte për Ramën.

“Presidenti i Republikës nuk mund të ulë në tavolinë 2 apo 3 njerëz që thonë s’ulem me atë, apo dikë që thotë 30 qershori do jetë një ditë suksesi për demokracinë”, deklaroi Meta me 22 Maj 2019.

“U shfaq shpëtimtar i atyre që kishin mbetur atje në rrugë as më shumë e as më pak por Presidenti i Republikës”, deklaroi Rama.

“Unë nuk mendoj që konflikti sot në Shqipëri është Meta – Rama, sot është konflikti diktaturë demokraci, po diskutohet fjala e gojës”, thotë Ylli Manjani, ish ministër, LSI.

“Ai bën gjithçka që duke ndikuar nga pozicioni i presidentit me këto që bën, të udhëheqë gjithë opozitën duke i larguar gjithë tjerët”, thotë Baton Haxhiu.

“Duan se duan njëri – tjetrin, prap aty janë me njëri tjetrin. Në fakt në deklaratat e fundit të Presidentit, ne mësuam se kishin darkuar rregullisht bashkë, ndërkohë që ne e dinim që nuk flasin me njëri – tjetrin”, thotë Ylli Manjani, ish ministër, LSI.