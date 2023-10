Kryeministri i semure?! Rama: Ata qe bejne politike me shendetin tim, s`kane shprese

Në mediat online qarkulloi një lajm se kryeministri për shkak të gjendjes shëndetësore jo të mirë kishte anuluar takimin me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski. Sipas ketyre lajmeve, per kete shkak Rama nuk ishte i pranishëm në seancën plenare ndersa ra ne sy mungesa në takimin me socialistët e Elbasanit, vjen një sqarim nga Edi Rama.

Por Rama në një konferencë nga Ohri, teksa i është përgjigjur interesit të mediave shqiptare, tha se nuk ka probleme me shëndetin. Mes të tjerash ai tha se i vinte keq që çështja e shëndetit të tij bëhej diskutim nga ata që kanë humbur pushtetin.

“Më vjen keq që shëndeti im është shpresa e atyre që humbin pushtetin. Skam probleme shëndetësore. Edhe sikur të kisha, besoj se nuk është kjo një rrugë fortë e respektueshme për të bërë politikë”, tha Rama.

Ai ka sqaruar edhe faktin se pse ka munguar në daljet e tij publike. “Lidhur me ligjin special shumë shpejt ne do ta bëjmë publik dhe më lejoni të mos nxjerr ende detaje.

Kjo është edhe një arsyet e mungesës sime të zakonshme në publik. Kemi punuar me një grup të gjerë pune, me partnerë ndërkombëtarë dhe kemi grupuar shumë eksperienca botërore dhe kam vendosmërinë të hyjmë në një luftë të pa njohur më parë kundër krimit të organizuar dhe të marrim masa kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve të grupit KÇK”, -tha kreu i qeverisë shqiptare.