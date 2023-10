Parashikimi i motit sot, ja çfare pritet

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do variojnë: në zonat malore nga 05ºC deri në 10ºC, në zonat e ulëta nga 10ºC në 19 ºC dhe në zonat bregdetare nga 13C në 19ºC.

Era do të fryej në drejtim Jugor me forcë valëzimi deri në 4 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash të cilat do të sjellin reshje shiu.

Temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 03ºC deri në 12ºC dhe në zonat e ulëta nga 06ºC në 14ºC.