Ja kush është personazhi me famë botërore që po i kalon pushimet në Sarandë

Ish-drejtuesi i emisionit të BBC ‘Top Gear’, Jeremy Clarkson, po i kalon pushimet në Shqipëri.

Ai, ka publikuar fotografi nga Saranda në Instagramin e tij. Clarkson ka udhëtuar sic duket me Jaht drejt Shqiperise pasi pak ditë më parë ka publikuar foto nga Majorka.

Jeremy është një personazh i dashur në Britani dhe SHBA. Seria e emisioneve me makina, sipas mediave britanike ka humbur audiencen pas largimit të tij me buje per shkak te konflikteve ne produksionin e programit.

Jeremy Clarkson viziton Shqipërinë per here te dyte pasi ka qene emisioni Top Gear qe e ka sjelle ketu per here te pare.