Detajet e lirimit te Alvinit, si hyne ne kamp forcat italiane dhe shqiptare

Lirimi i Alvin Berishes nga kampi ku mbahek ne Siri ka qene nje operacion italo-shqiptar. 11-vjeçari ka dalë nga kampi i ferrit në Siri falë një operacioni të organizuar mes Shqipërisë dhe Italisë. Fotot e Alvin nën kujdesin e vullnetarëve të Gjysmë Hënës së Kuqe u përhapen menjëherë duke dhënë lajmin që Alvin shpëtoi. Top Channel zbulon detajet e këtij operacioni të vështirë. Ai nisi pas takimit të kryeministrit Rama dhe homologut të tij italian Konte në Romë, ku u krijua edhe një grup i përbashkët operacional ku bënin pjesë diplomatë italianë e shqiptarë dhe operacionin në terren e kanë ndjekur forca operacionale të policisë shqiptare dhe shërbimit sekret italian.

Me ndihmën e Kryqit të Kuq dhe Gjysmë Hënës së Kuqe u arrit hyrja në kampin nën kontrollin e milicisë kurde dhe u paraqitën të gjitha dokumentet. E gjithë lëvizja është mbajtur nën terr informativ për të mos rrezikuar jetën e Alvin, por edhe për të negociuar më lehtë me autoritetet kurde.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Me vullnetarët e gjysmëhënës Alvin është transportuar në Damask ku qëndroi një natë e më pas në rrugë tokësore është nisur drejt kufirit mes Sirisë dhe Libanit. Gjatë kësaj kohe fëmija ka kontaktuar me të atin disa herë, i cili e ka qetësuar se shoqëruesit e tij ishin miqtë e tij.

Në kufi është pritur nga një grup forcash speciale të policisë shqiptare që drejtoheshin nga ministri Lleshaj, diplomatët italianë. Kjo është edhe foto e takimit të Lleshajt me vogëlushin. Lleshaj ndodhen në Bejrut prej 5 ditësh së bashku me diplomatët italianë. Ambasada italiane në Bejrut e ka pajisur 11-vjeçarin me dokumentet e udhëtimit dhe Alvin është nisur drejt Romës.

Ndërkohë Kryeministri Rama shpërndau në rrjetin social Facebook foton kur Alvini me ministrin Lleshaj duke treguar se ministri ndodhej me një skuadër speciale të policisë shqiptare dhe në bashkëpunim me partnerët italianë, e ka përcjellë Alvinin në ambasadën italiane në Beirut.