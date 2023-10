Rama: Ja kush eshte organizata kriminale me e rrezikshme ne Shqiperi

Kryeministri Edi Rama ka folur sot ne lidhje me akuzat ndaj prokuroreve dhe gjyqtareve duke i cilesuara ata si organizate kriminale te rrezikshme ne vend. “Sot vazhdon të jetë e vështirë, shpesh herë e pamundur të mendosh se mund të shkosh në gjykatë dhe ta zgjidhësh problemin.

Pasi sot ne jemi në kushtet kur ka nisur pastrimi i sistemit të drejtësisë i cili kërkon kohën e vetë, e kur ndërkohë shumë nga xhakajdurët që janë në sistem, që e dinë vetë ata që nuk e kalojnë dot filtrin e vetingut, pra që do ti kapi fshesa, janë lëshuar kap ça të kapësh, “KÇK”, deklaroi Rama ne nje takim ne Kryeministri.

Sipas tij: KÇK-ja është organizata më e rrezikshme kriminale që vepron sot në Shqipëri. Sepse është e veshur me petkun e ligjit dhe funksionon si një organizatë grabitësish ordiner.

Për KÇK-në ne po bëhemi gati dhe sikundër e kam lajmëruar lidhur me krimin e organizuar, paralelisht me një ligj special për ta çuar luftën kundër krimit të organizuar në një nivel të pa ndodhur kurrë më parë dhe me rezultate absolutisht të garantuara në një hark kohe jo të gjatë.

Ne do të çojmë në parlament edhe disa masa speciale”, ka thene Rama gjate nje takimi me qytetaret ne kryeministri per platformen e bashkeqeverisjes.