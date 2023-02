Veliaj: Koha e Berishёs dhe Bashёs ka mbaruar

Erion Veliaj u ndal tё dielёn nё njёsinё nr.8 nё Tiranё pёr tё bashkёbiseduar me qytetarёt nё prag tё fushatёs zgjedhore pёr 21 Qershorin. Nё fjalёn e tij, Veliaj tha se koha e Sali Berishёs dhe Lulzim Bashёs ka ikur. “Ky është një vend që sa kohë të ketë Saliun dhe Lulin, çdo të riu që i futet politikës, ata do i bëjnë analizën. Por, unë i them të rinjve të kenë kurajo pasi koha e Saliut dhe Lulit ka mbaruar. Koha e njerëzve që mbajnë pushtetin duke vrarë, ka mbaruar. Tirana do të shkojë në drejtimin e duhur”, theksoi Veliaj duke shtuar se nuk ka komplekse nga e shkuara e tij.