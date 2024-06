Aksioni/ Shtate te arrestuar brenda 1 dite ne Elbasan, detajet e policise

Gjatë 24 orëve të fundit policia e Elbasanit, ka arrestuar 7 persona të cilët akuzohen për vepra të ndryshme penale.

Në njoftimin e policisë, 7 personat akuzohen për armë mbajtje pa leje, vjedhje, përndjekje të një shtetaseje etj. Mësohet se një 39 vjeçar, përndiqte dhe ka kanosur me fjalë, si dhe i ka thyer xhamat e lokalit një shtetaseje 30-vjeçare.

Ndërsa një 24 vjeçar me iniciale A.B., gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga shërbimet e Policisë, iu gjetën dhe sekuestruan 2 doza lëndë narkotike, e dyshuar e llojit Cannabis Sativa.

Ja njoftimi i plotë i policisë:

Vijon puna nga Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë.

Gjatë 24 orëve të fundit, janë arrestuar në flagrancë 7 shtetas, për vepra të ndryshme penale.

Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Librazhd, u arrestua në flagrancë, për veprën penale “Mbajta pa leje e armëve”, shtetasi:

R.V., 77 vjeç, banues në fshatin Stravaj, Prrenjas, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e Policisë në banesën e tij, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri tip pistoletë dhe 7 fishekë.

Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Elbasan, u arrestuan në flagracë shtetasit:

S.B., 25 vjeç dhe F. Q. 21 vjeç, të dy banues në fshatin Mjekës, Elbasan. Arrestimi i tyre u bë pasi në një magazinë u kapën duke vjedhur pjesë metalike të një makinerie, të cilat u sekuestruan së bashku me mjetin tip Seat, me të cilin do të bënin transportimin e tyre.

Xh. Gj., 39 vjeç, banues në Elbasan. Arrestimi i tij u bë pasi në mënyrë të vazhdueshme ka përdjekur e kanosur me fjalë, si dhe i ka thyer xhamat e lokalit një shtetaseje 30-vjeçare.

Nga specialistët e Qarkullimit Rrugor në DVP Elbasan, u arrestuan në flagrancë shtetasit:

N.B., 61 vjeç, banues në fshatin Dëshiran, Belsh dhe I. K., 28 vjeç, banues në Librazhd. Arrestimi i tyre u bë pasi janë kapur nga shërbimet e Policisë duke drejtuar motoçikletat pa Leje Drejtimi.

Nga specialistët për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve në DVP Elbasan, u arrestua në flagrancë shtetasi:

A.B., 24 vjeç, banues në Librazhd, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga shërbimet e Policisë, iu gjetën dhe sekuestruan 2 doza lëndë narkotike, e dyshuar e llojit Cannabis Sativa.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.