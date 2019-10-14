LEXO PA REKLAMA!

Publikimi i raportit të Venecias reagon Presidenti i Republikës

Lajmifundit / 14 Tetor 2019, 12:27
Menjëherë pas publikimit të Raportit të Komisionit të Venecias ka reaguar edhe kreu i shtetit shqiptar me një deklaratë.

 

Deklaratë e Presidentit të Republikës Sh.T.Z Ilir Meta

 

 

14 tetor 2019

 

 

Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta vlerëson se Opinioni përfundimtar i Komisionit të Venecias konfirmoi të gjitha qëndrimet e Presidentit të Republikës.

 

Si asnjëherë tjetër, Opinioni përfundimtar pësoi ndryshime thelbësore nga projekti paraprak.

 

Ndër konkluzionet kryesore u evidentua se:

 

  1. Presidenti i Republikës nuk ka shkelur Kushtetutën dhe nuk ka tejkaluar kompetencat e veta kushtetuese.

 

 

 

  1. Presidenti i Republikës pati qëllim legjitim, që synonte shmangien e gjakderdhjes, mbrojtjen e pluralizmit politik, ruajtjen e stablitetit dhe të kredencialeve demokratike të vendit.

 

 

 

  1. Kompetencat kushtetuese të Presidentit nuk janë formale.

 

 

 

  1. Dekretet e Presidentit janë në fuqi dhe nuk u sfiduan përpara asnjë gjykate.

 

 

 

  1. Zgjedhjet parlamentare kanë status më të lartë kushtetues se zgjedhjet vendore.

 

 

 

Presidenti i Republikës shpreh keqardhjen që gjatë katër muajve u shpërdoruan energji që do të duhet të ishin në shërbim të integrimit europian të Shqipërisë dhe vendimit të shumëpritur për çeljen e negociatave të anëtarësimit në BE.

 

