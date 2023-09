Marsida: Meshkujt qe kisha ne shtepi jane shoket e mi

Gjatë intervistës për emisionin “Open”, Marsida Qatja mohon se ka patur ndonjë raport intim me Bledar Haxhollin, i cili mbeti i vdekur gjatë përplasjes me armë zjarri me Bledar Tocin, shef i Sigurisë në burgun e Durrësit.

Marsida tregon se kërcënohej shpesh herë nga Dritani, por ajo nuk ishte vetmja. Sipas saj, Dritani kërcënonte vajza të tjera, madje edhe punonjësit e pastrimit të rrugëve.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Marsida thotë se Dritani dhe Bledari kishin njohje me njëri-tjetrin, por jo miqësi të fortë.

Ajo akuzon edhe familjarët e viktimës se nuk kanë informacione për ngjarjen, pasi ata nuk kishin pothuajse fare kontakte me Dritanin, çka i bën deklarimet e tyre të gabuara.