“Fiks Fare”, Zv. Ministri i Shendetesise merr 1000 euro per operacionin e prostates, 100 euro per synetllek

Fiks Fare solli mbrëmjen e të hënës një investigim ku zv.Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, në spital shtetëror kryen ndërhyrje kirurgjikale kundrejt ryshfetit.

Z.Asim Musa, mjek urolog, me detyrë zv.Ministër Shëndetësie kryen ndërhyrje kirurgjikale në një spital në Strugë kundrejt 1000 eurove . Investigimi i Fiks Fare që zgjati tre muaj zbuloi pazaret që bën zv. ministri brenda ambienteve të spitalit.. Z.Musa ka qenë prej tre vitesh drejtor i dy spitaleve më të rëndësishëm në Strugë.Dy vite në Spitalin e Përgjithshëm dhe një vit në Spitalin e Nefrologjisë, ku falë edhe pushtetit të tij kryente ndërhyrje për prostatën, por bënte edhe synetlliqe.

Fiks Fare udhëtoi drejt Strugës pas denoncimeve të shumta se zv. Ministri i Shëndetësisë kryente operacione kundrejt ryshfetit.

Fillimisht bashkëpunëtorët e Fiksit shkëmbyen mesazhe për të lënë orarin dhe vendin e takimit, pasi zyrtari gjatë javës qëndronte në kabinetin qeveritar në Shkup.

Fiksi arriti të takohet me zv. ministrin , i cili pohon se duhen bërë analizat për të parë nëse pacienti kishte nevojë për ndërhyrje. Në biseda ai tregon se operacionin do ta kryente në spital dhe se kushtonte 1000 euro, dhe ky çmim jepej nga zv. ministri. Nëse pacienti do të ishte shfaqur në rrethana të tjera do të duhej të paguante më shumë për këtë operacion diku tek 1100-1200 euro. Por Zv. Ministri i siguroi bashkëpunëtorët e Fiksit se do ua hiqte barrën prej 150 eurosh që kushtonin analizat , duke ia faturuar gjithçka brenda paketës prej 1000 euro dhe këtë do e bëntë duke shkruar se pacienti edhe analizat i kishte kryer në po të njëjtën ditë që do të kryente edhe operacionin. Madje sipas tij analizat duhet të kryheshin po aty, pasi ishin më të sakta se në Shqipëri. Zv ministri pohon në bisedë e sipër se ai mundëson edhe ndërhyrje synetlliku kundrejt pagesës prej 100 euro. Edhe pse takimi midis palëve ishte pak i vonuar në kohë zv. ministri e arsyeton se kjo ka ndodhur për shkak të angazhimeve të tija në kabinetin qeveritar. Në përfundim të bisedës bashkëpunëtorët iu drejtuan zv. ministrit nëse mund ta kryenin pagesën që në atë moment për paketën me “skonto” që ai u kishte paraqitur në total 1000 euro, por Z.Musa u kërkoi që pagesa të kryhej ditën e ndërhyrjes. Pyetjes së bashkëpunëtorëve të Fiksit se a duhet të linin kapar për atë çka kishin rënë dakord zv. Ministri i Shëndetësisë u thotë se mjafton një 50 eurosh për qef, por që këto pare nuk përfshiheshin në çmimin e operacionit. ” Le ta quajmë një kafe nëse keni qef, pastaj për të tjerat do flasim” shprehet ai.

Fiksi – Doktorr si je si ke kaluar?

Zv. Ministri – Mirë, ju?

Fiksi – tani hall me qenë i mirë, hall me qenë i keq. Po qe I mirë të binë në qafë kështu si puna ime

Zv. Ministri –

Fiksi 2 – Unë kam edhe një problem se kam kaluar luëemi.Nujlode acute.

Zv. Ministri – Para sa kohësh?

Fiksi 2 – Akoma kontrollhem

Zv. Ministri – Do kontrollohesh …

Fiksi 2 – Tër jetën

Zv. Ministri – Po pra tër jetën

Fiksi 2 – kështu më than mua, ju thashë kështu do të rri tër jetën?

Zv. Ministri –Në sa kohësh kontrollohesh në tre muaj, gjashtë muaj?

Fiksi 2 – Brravo gjashtë muajsh.

Zv. Ministri – sa ke?

Fiksi2 – Kam shtat vjet.

Zv. Ministri – Shtat vjet

Fiksi 2– tani problem është se jeni lidhur bashkë, por unë dua që ti bëj,m kam bërë shumë gjëra atje. Në Shqipëri kam bërë një provë për ujë. Sa ujë mbante fshikëza. Pra bëri eko, piva ujë, shkova në banjë dhe mbas asaj vajta prap.Nuk e di si e quani ju, nuk e di se nuk jam mjek.

Zv. Ministri –Urino cituale. Sa ishte?

Fiksi 2– Eshtë gogja e zmadhuar.

Zv. Ministri – Jo sa ishte urino cituale?

Fiksi 2– të them të drejtën I kam letrat atje.Të vendosim paraprakishtë ndonjë … Kurt ë vimë, kur të jesh ti më i lirë

Zv. Ministri – Jo, jo do ti bojm këtu ne, po thashë mos I ke bërë gati e sot ke ardhur për opracion këtu. Atëhere do të vij të mërkurrën

Fiksi 2– Po

Zv. Ministri – Dhe ti bëni këtu.

Fiksi 2 – Do I bëj këtu

Zv. Ministri – Po, janë më të sigurta

Fiksi – Bëhen analizat paradite besoi dhe pastaj operacioni kur vendoset?

Zv. Ministri – Për operacionin vendosim të mërkurren ne, në qoftëse na del se duhet bër. Flasim të mërkurren për të mërkurrën tjetër pastaj.

Fiksi – Dua ta keshë në dorë ti?

Zv. Ministri – Po, po mos ki problem

Fiksi 2–Urostratin e përdorë ëdo ditë.

Fiksi – Problemi është, dua me ditë sa është analiza, sa është operacioni. Në daë ti likudpojm tani, në daë nesëp, pasnesër kur të duahs ti

Zv. Ministri –Nuk është temë diskutimi ajo tani.Të kryejm pjesën mejkëspore e të them është për operacion , duhet bërë. Do bëhet në këtë mënyrë, këtu kshu, këtu ashtu e tani ti vendos jo unë e e dua këtu sa shkon kjo e athëre të them unë.Ska problem

Fiksi – Ai është I mbyllur si muhabet duam të parapëgatitemi ëpr vetën tonë se sështë problem.

Zv. Ministri – Tani supozojmë se duhet bërë. Në qoftëse I bëjm analizat, ekon, citoskopin e krejtë nga e mërkurra, mundet të vej 100 – 120 – 130 – 150 euro komplet.Në operacion shkon 1000 euro.Bashkë me këto shkojnë 1200 – 1100 euro.Në qoftëse I bëjm dhe vendosim për opracion që do bëjhet këtu atherë unë I fus në një pako aty është domethën 1000 euro, duke llogaritur analizat sikur janë bërë qtë ditë që hynë në sallë.Dhe këtë gjë mundet ta bëj ti fus brënda në qoftëse vendosim ta bëjm këtu dhe jo më shumë se një javë.Mos e qojmë dosjen dhe I bëjm sikur e keni bërë sotë analizat, nesër po është pjesë e kësaj dosje.

Fiksi – Dhe dua ta operosh ti?

Zv. Ministri –Po, po unë po unë flas për vete për të tjherët të shkosj e të vizitoj tjetër kush.

Fiksi –Prandaj të morëm ty

Zv. Ministri –Po, po për vete kjo është. Kam punuar atje, kam [-unuar tek Hygea, atje ishin 2500 – 2700 – 2200 varet nga oërmasat që kemi

Fiksi – Erdhem këtu dy herë, jo sështë këtu, jo sështë këtu jo është në ministri, jo mpo ketj jo po andej…

Fiksi 2 – Doktorr sikur tio bëjm në shqioëri nja dy analiza?

Zv. Ministri – E di sma merr medja se I bën ajo në korëë, këtu i bëri ajo. Në qoftëse është për opracion i fusim aty atë ne.Në qoftëse nuk ësghtë për operacion analizat do vënë nga 100 deri 150 euro. Ëfara analizash do bëjm? Do bëjm gjakun komplet, veshkat, do bëjm gjithë gjakun për atë koagulimin që thua ti, për hollimin e gjakut dhe do bëjm citoskopin që ta shohim si duket sa e madhe është dhe qa ka brënda.Të gjitha këto, vetëm citoskopia me pa me sy vete diku 50 euro. Eko është 20 euro dhe gjaku komplet shokon 70 – 80 euro, vete tek 150 er0, 150 e ca po. Po ëshstë për opeacion e fusim një ëmim që e ka aty 300 euro aq mundësi e kam sikur janë bërë një ditë poara se me hy në sallë.

Fiksi 2– jo më përpara ë?

Zv. Ministri –Po. po

Fiksi 2– Që të ulet diëka ë?

Zv. Ministri –Po. Po

Fiksi –Po tëp yes si speciialsitë tani edhe si qeveritar pse I kan hequr synetlliqet tek ne në Shqipëri si lën me nëpër spitalet?

Zv. Ministri –Nuk I lën?

Fiksi – Nuk i lenë

Zv. Ministri – Se di?

Fiksi –Këtu i lën?

Zv. Ministri – Po

Fiksi –Kush i mbulon?

Zv. Ministri –Në spital bëhen pagesa private edhe këtu bëhen

Fiksi – Sa shkon këtu?

Zv. Ministri – Këtu 100 euro shkon, Kurt ë bëhen analizat flasim

Fiksi: Tani unë thashë , kaparin ta lë tani? Që të flasim më parë.

Zv Ministri :Jo, jo ,tani një kafe thjeshtë. Që nuk hyn tek ajo pjesa.

Fiksi: Bukur , atëherë për qejf po të lë një kafe.

Zv.Ministri : Po për qejf mundesh një kafe. Për ato të tjerat do flasim pastaj.

Fiksi: 100 euro?

Zv Ministri : Jo , bën me shenjë (vetëm 50 euro).