Numerohen 95 per qind e votave, Vetevendosja kryeson me 25.81 per qind

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ne Kosove ka numeruar me shume se 95 per qind te votave te hedhura nga qytetaret ne zgjedhjet e parakohshme te 6 tetorit.

Sipas ketyre rezultateve kryeson Vetevendosja, me 25.81 per qind, me pas vjen LDK, me 25.07 per qind, ndersa parti e trete renditet PDK, 21.17 per qind, dhe pas saj koalicioni AAK-PSD 11.64 per qind, flete te pavlefshme 4.89 per qind.

Rezultati perfundimtar ende nuk ka dale nderkohe qe kreret e Levizjes Vetevendosje kane deklaruar fitoren dhe me nje tubim me sheshin e Prishtines kane njoftuar se do te fillojne formimin e qeverise se re.