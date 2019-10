Mbushi makinën me karburant dhe pagoi me euro false, kapet 41-vjeçari

Një 41-vjeçar është vënë në pranga të policisë në qytetin e Vlorës pasi dyshohet se ka mbushur automjetin e tij me karburant duke paguar me euro false. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur ditën e sotme në autostradën Levan-Vlorë, ku drejtuesi i mjetit tip “Audi” i ka paguar punonjësit të karburantit shumën prej 100 eurosh, të cilat dyshohet se janë të falsifikuara.

Njoftimi i policisë:

Mbush automjetin me karburant kundrejt pagesës me euro false, vihet në pranga nga policia 41 vjeçari. Më datë 05.10.2019, në një karburant përgjatë autostradës Levan-Vlorë drejtuesi i një automjeti ka mbushur me karburant Audin e tij, duke i dhënë punonjësit të karburantit kartëmonedhën me prerje 100 euro.

Pas hetimeve të kryera nga ana e Seksionit të Hetimit të Krimeve Ekonomike dhe Financiare pranë Policisë së Vlorës, ka rezultuar se kjo kartëmonedhë dyshohet të jetë e falsifikuar.Në vijim të veprimeve proceduriale, Policia ka bërë identifikimin, kapjen dhe arrestimin e drejtuesit të mjetit dhe vendosjen para përgjegjësisë penale të 41 vjeçarit E.P., banues në Vlorë. Materialet iu referuan Prokurorisë në ngarkim të tij për veprën penale “Falsifikimi i monedhave”.