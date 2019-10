31-vjeçarja rrëfen dhunën nga burri: Abortova 3 fëmijë

Rigela ishte protagonistja e parë e “Ka një mesazh për ty” që rrëfeu historinë e jetës së saj.

“Një vit pasi mbarova klasën e tetë me njohën me një djalë me lajmësi dhe u dashurova me të. Natën e parë më detyroi t`ia tregoja vjehrrës çarçafin me provën e vajzërisë. Ajo vite më vonë thoshte: ma përplasi nusja çarçafin në fytyrë. Ndërkohë që mua më tha ai. Ishte shumë xheloz për mua. Më thoshte që je më e mirë se mua dhe ndaj jam xheloz, jo se ti je e asaj rruge”, tha Rigela 31 vjeçe që i ka dhënë fund marrëdhënies prej disa ditësh, pasi dhuna psikologjike u shndërrua në fizike.

Ajo u bëri një mesazh prindërve të saj të cilët tashmë janë mbështetja më e madhe për të dhe dy fëmijët që ka sjellë nga martesa.