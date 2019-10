Na njohin të gjithë kë kemi për gra…,Shehi i kundërpërgjigjet Ramës: Ja pse i djeg kryeministrit

Dash Shehi i është kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit duke u shprehur se, Rama është një njeri i rrjedhur qe po vjedh shqiptarët. Shehi ka theksuar se, populli shqiptar e njeh shumë mirë atë dhe Ramën se kush janë dhe cilat kanë marrë për gra.

“Jam mësuar me Ramën, nuk është hera e parë. Merr drogë apo s’merr drogë është punë për të. Unë me PS-në jam marrë në rrafshin politik. Ky kryeministër është i keq, është i rrjedhur nuk është njeri normal këtu. Ky u bë vite që grabit në mënyrë të vazhdueshme shtetin, i ndal lekët me oligarkët. Do ta pranim edhe kështu nuk do na prekte paratë.

Kush pret që ne do të nevrikosemi dhe do të hymë në rrjedhën e batutave, ne nuk i hymë kësaj pune, ne merremi me politikë. Ku bën ligje për të grabitur vendin. Prandaj i djeg Ramës kjo që them unë, nuk merrem se ç’bën ky me jetën e tij.

Rama më rezulton në histori se është krye-hajduti më i madh. Rama sulmon ata që i duken më të rrezikshëm. Na njohin të gjithë, ku banojmë, kë kemi për gra, na njohin të gjithë”, u shpreh Dashamir Shehi.