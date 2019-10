Braçe : Prokurori Ndoj mashtroi gjykatën, ka kërcënuar Pulën të lërë punën

Zëvendës-kryeministri Erion Braçe ka reaguar për akuzat e ngritura ndaj ish-drejtorit të Kadastrës në Durrës, Liridon Pulës, i cili u arrestua pak ditë më parë për “Shpërdorim Detyre”.

Në një deklaratë për shtyp, Braçe ka ngritur akuza ndaj prokurorit të çështjes, Arjan Ndoj, për të cilin tha dje se punon për një grup kriminal në Durrës.

Zv.kryeministri tha se kallëzuesi është anonim dhe prokurori Ndoj ka mashtruar, ndërsa akuzoi këtë të fundit se ka shantazhuar për një muaj Pulën.

“Krim më të rëndë se marrja e lirisë së një shtetasi nuk ka, dështim më të madh të drejtësisë se t’i marrë lirinë një shtetasi nuk ka. Ky është akti i fundit që ka ndodhur pas shantazhimit të Pulës, herë me para dhe herë tjetër brutalisht, i thanë: Ik nga Durrës ik tani, sa para do”. Në Durrës prokurori i gjykatës, apo politikanë të tjerë duan të bëjnë politikën e Kuadrit. Nuk do të jemi kurrë si ata, për të pasur akses kriminal në zyrat e shtetit”, tha Braçe ndër të tjera.

Pjesë nga fjala e Braçes:

Dje isha prezent në një proces gjyqësor publik dhe të pandaluar për askënd.

Ky prokuror ka ngritur një akuza ndaj një nënpunësi dhe unë kam të drejtën të shkoj dhe të dëgjoj këtë proces. Kjo akuzë nuk është fare ajo që ka deklaruar në publik prokurori, nuk është fare ajo që kanë nxjerrë disa media, nuk ka lidhje fare me grabitje e tjetërsim pronash është një çështje tjetër shumë e thjeshtë. Kompania Lura ka ndërtuar kompleksin Lura 3. Ka aplikuar sipas ligjit cdo leje. Është shërbyer komform ligjit, pra nuk ka lidhje as me grabitje pronash dhe tokash te Gjiri i Lalzit. Askush nga palët në këtë cështje nuk janë ankuar apo nuk kanë kallëzuar procedurën e ndjekur në zyrat e shtetit, as shtetit nuk i është shkaktuar ndonjë dëm, por kur ka kallëzuar, ka kallëzuar një njeri anonim. Të gjithë përfituesit janë të padëmtuar. Pra ka kallëzuar një anonim pa lidhje me cështjen. Kallëzimi i është dërguar këtij prokurori. Unë ia kam dalë ta marr këtë kallëzim që prokurori ia fshehu dje gjykatës. JanJanë 1, 2, 3, 4, 5 faqe me datën që korrespondon me fillimin e procedimit penal të këtij prokurori. Në asnjë rresht në asnjë kallëzuesi nuk përmend emrin e drejtorit të ASHK-së në Durrës, kjo është e vërteta. Ky prokuror ka marrë një kallëzim nga një person anonim por njohës i ligjit. Pra procedimi penal ka nisur dhe është regjistruar dhe drejtori i ASHK-së nuk përmendet për shkelje. Prokurori mashtroi gjykatën dje.