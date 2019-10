Reuters: Vendimi për Shqipërinë në momentin e fundit, mbetet që Merkel të bind Makronin

Sipas agjensisë prestigjioze të lajmeve Reuters, vendimi për çeljen e negociatave për anëtarësim më Shqipërinë do të merret në momentet e fundit.

Reuters shkuan se ka parë draftin e vendimit të ministrave të jashtëm të BE që do të merret në datë 15 tetor. Sipas tyre aty është shkruar se Maqedonisë së Veriut do ti çelen negociatat dhe është vendosur data për konferencën ndërqeveritare ku do të zyrtarizohet procesi ndërsa e njëjta gjë nuk vlen për Shqipërinë.

“Të njëjtat rreshta ishin përgatitur për Shqipërinë por tashmë në BE janë të shqetësuar thellësisht për rekordet e korrupsionit në Tiranë”.

Një diplomat i BE i cituar prej tyre shprehet se që ky skenar të ndodhë kjo varet nga Franca. Presidenti Makron ende nuk ka bërë të ditur vendimin e tij. Por artikulli nënvizon gjithashtu kundërshtinë e fortë që vjen nga Holanda për Shqipërinë në këtë proces.

“Nëse ministrat e BE nuk arrijnë të bien dakord, çështja do të ngelet për në samitin e liderëve kombëtar të 17-18 Tetorit në Bruksel”.

‘Atëherë do ti ngelet Merkelit që të bindë Makronin, nëse është e mundur’, tha një diplomat i lartë.

“Disa në Bruksel presin që Franca të kërkojë edhe më shumë kushte nëse Parisi përfundimisht vendos pro Shqipërisë.” mbyll artikullin Reuters.

Artikulli i plotë:

Gjermania ka propozuar fillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE me Maqedoninë e Veriut para fundit të këtij viti dhe dakordimin në parim për fillimin e procesit për Shqipërinë, por pa caktuar një datë të saktë përpara se Tirana të përmbushte më shumë kushte.

Plani, i paraqitur vendeve të BE-së këtë javë para se ministrat e bllokut 28-forcash ta diskutojnë atë në mes të tetorit, është një kompromis i mundshëm për ata në BE që përpiqen t’i mashtrojnë vendet e Ballkanit më afër, por përballen me rezistencën nga Franca, Hollanda dhe Danimarka për t’i lënë ata jashtë.

BE duhej të binte dakord për bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në 2018 dhe pastaj përsëri qershorin e kaluar. Por vendimi u vonua në mënyrë të përsëritur mes mosmarrëveshjeve të nxehta të brendshme pasi grumbullohet edhe me Brex-it, largimin e parë të një anëtari.

Më shumë se një duzinë shtetesh të BE-së po bëjnë shumë përpjekje për të hapur bisedimet e pranimit me të dy vendet nga një rajon që qëndron në pragun e bllokut dhe është thellësisht i mërzitur nga luftërat e viteve 1990.

Ata paralajmërojnë për një prani të mprehtë ruse, kineze dhe turke në rajon dhe, vonë të enjten, morën mbështetje të përtërirë nga zyrtarë të lartë të BE në Bruksel.

“Bashkimi Evropian qëndron para një zgjedhje strategjike,” thuhet në një letër të përbashkët të kreut të ri të Parlamentit Evropian, David Sassoli, kryetarit në largim të samiteve të liderëve të BE-së, Donald Tusk dhe kryetarit të ardhshëm të Komisionit Ekzekutiv të fuqishëm të bllokut , Ursula von der Leyen. “Ne besojmë se tani është koha për të hapur bisedimet e pranimit me të dy vendet.”

Por shtetet e pasura të BE-së kanë nguruar, me Francën që kërkon së pari reformat në bllok për ta lënë të trajtojë më shumë energji dhe sfida uniteti nga ndryshimi i klimës në migracion.

Opozita e mëparshme e Gjermanisë mund të shuhet pasi Bundestag muajin e kaluar votoi në favor të bisedimeve të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Një projekt i vendimit të 15 tetorit të ministrave të BE-së, i cili u vëzhgua nga Reuters, tha: “Në dritën e përparimit të arritur në reformat … (BE) vendos të hap negociatat e pranimit me Republikën e Maqedonisë së Veriut.”

Ajo shtoi të ashtuquajturën “konferencë ndërqeveritare”, ose takimin fillestar aktual, ku vendi që aspirojnë dhe zyrtarët e BE-së mblidhen, “duhet të zhvillohet deri në fund të vitit 2019”.

Kishte të njëjtat linja të përgatitura për Shqipërinë. Por – ndërsa BE-ja duartrokit zgjidhjen historike të emrit midis Shkupit dhe Athinës, e cila për shumë vite bllokoi ofertën e anëtarësimit të Maqedonisë – shumë në BE janë të shqetësuar thellësisht me rekordin e Tiranës për korrupsionin.

Pas votimit në Berlin, Gjermania bëri një propozim të ri, konfidencial për në BE, i cili u pa edhe nga Reuters.

Ndërsa e la pjesën e pandryshuar në Maqedoninë e Veriut, ajo nuk dha datë për konferencën e parë ndërqeveritare me Shqipërinë, në vend të kësaj propozoi një listë me më shumë reforma që do të bëheshin nga Tirana para se të mund të zhvillohej një takim i tillë.

Ato shkojnë nga ngritja e gjykatave në Shqipëri deri në rregullimin e ligjeve zgjedhore deri në krijimin e një organi të përkushtuar kundër kurropsionit.

“Nëse kjo mund të fluturojë varet vërtet nga Franca,” tha një diplomat i BE.

Ata që e ndjekin çështjen në Bruksel thonë se të dërguarit francezë kanë transmetuar se Presidenti Emmanuel Macron duhet ta ndajë mendjen.

Në Hollandë, një debat parlamentar mbi këtë çështje do të bëhet jo më shpejt se 15 tetor. Disa në Bruksel tashmë presin që diplomatët holandezë të refuzojnë çdo vendim gjatë takimit ministror të BE në Luksemburg në të njëjtën ditë.

Një vendim pozitiv për të filluar bisedimet e pranimit kërkon unanimitet të të gjitha shteteve të BE-së dhe Haga ka qenë më pozitive për Maqedoninë e Veriut në të kaluarën, ndërsa kundërshtoi bisedimet me Shqipërinë.

Nëse ministrat e BE nuk arrijnë të bien dakord përsëri, çështja mund të përshkallëzohet në samitin e liderëve kombëtar.17-18 Tetor në Bruksel.

“Atëherë do të mbetet që Merkel të merrte përsipër për të bindur Makronin, nëse është e mundur,” tha një diplomat i lartë.

Disa në Bruksel presin që Franca të kërkojë edhe më shumë kushte nëse Parisi përfundimisht të merrej vesh. Një kompromis tjetër i mundshëm do t’i jepte dritën e gjelbër Maqedonisë së Veriut, por jo Shqipërisë.