Reshje shiu dhe ulje temperaturash, parashikimi i motit për sot

Sipas meterologeve Shqiperia do të mbizotërohet nga vranësira ku në pjesën e parë të ditës do të sjellin reshje shiu. Pasdite reshjet do të ti lënë vendin motit të kthjellët.

Meteoalb ben me dije se temperaturat do të kenë një rënie të ndejshme ku do variojnë: në zonat malore nga 07ºC deri në 14ºC, në zonat e ulëta nga 15ºC në 21 ºC dhe në zonat bregdetare nga 17ºC në 23ºC.

Era do të fryje në drejtim Veriperëndimor me forcë valëzimi deri në 4 ballë.

Në Kosovë moti do të mbizotërohet nga vranësirash të cilat do të sjellin reshje pothuajse në të gjithë territorin.

Temperaturat do të kenë një rënie të ndejshme variojnë: në zonat malore nga 07ºC deri në 15ºC dhe në zonat e ulëta nga 12ºC në 20ºC.