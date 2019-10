Rrebeshe shiu e stuhi, parashikimi i motit për sot

Shqiperia sot do të mbizotërohet vranësira të dendur ku në pjesën e parë të ditës do të sjellin reshje të dendura shiu. Pasdite reshjet do të dobësohen.

Meteoalb njoftoi se temperaturat do të kenë një rënie të ndejshme ku do variojnë: në zonat malore nga 09ºC deri në 17ºC, në zonat e ulëta nga 17ºC në 23 ºC dhe në zonat bregdetare nga 19ºC në 24ºC.

Era do të fryje në drejtim Jugor me forcë valëzimi deri në 5 deri në 6 ballë.

Në lidhje me situaten ne Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash të cilat do të sjellin reshje pothuajse në të gjithë territorin.

Temperaturat do të kenë një rënie të ndejshme variojnë: në zonat malore nga 08ºC deri në 20ºC dhe në zonat e ulëta nga 13ºC në 23ºC.