Rama: Një prokuror në Durrës është pjesë e bandave, do ta shikoni shpejt

Kryeministri Edi Rama foli për një prokuror që është i lidhur me bandat dhe i bën presion edhe administratës shtetërore ne qytetin e Durresit.

Rama po fliste për reformën në Drejtësi dhe pa dhënë emra tha që në Durrës është ende një prokuror pjesë e bandave që i bën presion edhe administratës shtetërore.

“Për reformën në drejtësi, e kam thënë që vetingu nuk është pushim nga puna por pastrim i sistemit. prokurori i Durrësit është pjesë e bandave.

Do flasim ndryshe kur të shikoni kur këto që po iu them, janë saktë”, deklaroi Rama.

Ai foli me pas edhe per vettingun. “Thonë këta, ça është ky Vettingu, pushim nga puna? Jo, është pastrim i sistemit dhe krijimi i një sistemi të pastër, dhe pastaj ai sistemi i pastër do i thërrasë. Dhe do t’ju thotë, këto vilat, këto shtëpitë, këto faturat e bixhozit në Monte-Carlo, me çfarë i bëtë. Po ka të tjerë, një prokuror në Durrës, punon për grupet kriminale dhe iu bën shantazh punonjësve të shtetit.

Arrestojeni këtë, po s’e arreston qeveria. Shembulli, është ky. Që se bën qeveria po e bën drejtësia. Arreston drejtësia dhe procesi i ndërtimit të një drejtësie që arreston është ky që po bëjmë. Ca s’është bërë këtu e para 30 vitesh mos mi kërkoni mua. Se do flisnim ndryshe sot, e do flasim ndryshe pas disa vitesh, se këto që po themi do behen fakt.”, deklaroi Rama.