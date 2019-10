Rama në takim me sipërmarrësit e mëdhenj të Shqipërisë : Të ndihmojmë të varfërit

Kryeministri Edi Rama është duke zhvilluar një takim me sipërmarrësit e mëdhenj të Shqipërisë, të cilëve u ka kërkuar të bëhen pjesë e një mekanizimi për t’u ardhur në ndihmë njerëzve të varfër të Shqipërisë.

Duke pranuar se figura e biznesmenëve është goditur nga të pavërtetat, Rama foli për rrezikun e egërsisë shoqërore ndaj atyre që fitojnë më shumë.

“Duke parë edhe nevojën që ka shoqëria për të kuptuar më mirë dhe për të prekur më nga afër vlerën që ju mishëroni për këtë komunitet, sikundër për të lehtësuar gjithë këtë barrë të madhe dhe të padrejtë mbi figurën e sipërmarrësit të suksesshëm, mbi emrat e shumë kujt prej jush këtu që përgojohen si të ishin persona në kërkim, të hapim së bashku një faqe tjetër duke vënë në dispozicion të atyre që janë më të varfër, një mekanizëm të dakordësuar bashkërisht. Për të kaluar nga vullnetarizmi spontan, i cili shpesh herë funksionon fshehurazi, sepse ekspozimi kthehet në rëndesë si pasojë e klimës së krijuar kundër jush. Në këtë mënyrë të bëjmë të mundur një afrim natyral. Nuk e ekzagjeroj besoj se ndjesia ndaj biznesit të madh, ndaj atyre që bëjnë më shumë dhe fitojnë më shumë rrezikon të kthehet në egëri shoqërore për të gjitha motivet e gabuara. Nuk e ekzagjeroj të them që do të më duket e pamundur që secili nga ju të mos ishte i gatshëm për të mos bërë të funksionojë një mekanizëm vullnetarisht të miratuar së bashku”, tha Rama.

“Shqipëria solidare” do të quhet ky fond, për të cilin Rama tha se nuk duhet të shikohet si taksë shtesë ndaj biznesmenëve.

“Idenë e krijimit të një fondi të “Shqipërisë solidare” për të adresuar bashkë me ju nevoja dhe halle në drejtim të atyre që janë më në nevojë dhe më në hall. Ideja bazë e këtij fondi nuk është një taksë plus që shkon në buxhetin e shtetit, por një mekanizëm i strukturuar bashkëpunimi midis qeverisë dhe biznesit të madh, apo më saktë midis qeverisë dhe sipërmarrësve të mëdhenj”, tha Rama.

Rama ka folur edhe për mënyrën se si do të funksionojë ky fond: “Secilit prej jush t’i bjerë një barrë e barabartë, e cila mund të jetë 2% mbi dividentin, jo të kompanisë, por dividentit tuaj. Mekanizimi nuk do të kontrollohet nga qeveria, por nga ju. Qeveria do të sjellë pranë jush nevojat dhe bashkë me ju, si pjesëtare e një bordi që duhet diskutuar se si do të zgjidhet nga ju dhe si do të bëjë të gjithë procesin, të përcaktojë se cilat janë ato halle dhe ato nevoja të menjëhershme që duhen kthyer në projekt dhe duhen realizuar në terrenin e jetës së përditshme.”