Dashuria dhe paratë, parashikimi i horoskopit për 12 shenjat në muajin tetor 2019

Si do të jetë renditja e tyre? Kush është shenja më e favorizuar për këtë muaj dhe ajo më pak e favorizuar? Për këto dhe më shumë flet astrologia Meri Shehu.

“Në e fillojmë sot fuqishëm Tetorin me një katërkëndësh të Afërditës me Plutonin që do të thotë fillim pasionant. Atë që do ta duam, do ta duam për vete. Nuk do ta pranojmë humbjen ose tradhtinë”, tha në mënyrë të përgjithshme Meri për këtë muaj.

Renditja e shenjave të horoskopit nga ajo me më pak fat tek më e favorizuara:

12. Peshqit. Janë në vendin e 12-të sepse do të merren edhe këtë muaj me çështjet ekonomike dhe erotike. Nuk do të merren në mënyrë të qetë apo të balancuar, por do të përdorin luftën dhe agresivitetin. Në natyrën e Peshqve duket sikur agresiviteti nuk është shumë i madh, por nganjëherë nxjerrin një natyrë të dytë që mund të jetë shumë e fuqishme. Në çështjet ekonomike do ketë shumë luftë për t’i arritur gjërat. Dashuria po ashtu dhe shëndeti pak i lodhur.

11. Luani. Çështje shumë shumë të rëndësishme karriere dhe familjare do të dalin në pah gjatë muajit Tetor dhe do të jenë të mira. Do të jenë ekspresivë, me energji të plotë për të arritur qëllimet e tyre, do duan të udhëtojnë, të japin mesazhe të fuqishme. Kanë plane dhe do të riskojnë me strategji lufte. Dashuria do të jetë e mirë, e ëmbël, familjare dhe me çështjet e pronësive mund të shkojnë mirë, aty do të fitojnë.

10. Dashi. Janë në këtë pozicion sepse do të kenë një muaj antagonist. Do të jetë i gjithë muaji përballë shenjës së tyre dhe duhet të luftojnë me të tjerët për të ruajtur pozicionin e tyre. Shëndeti tyre mund të vihet në provë rreth muajit Tetor. Do të finalizojnë një marrëdhënie të bukur, por që ngelet e fshehtë dhe pasiononte.

9. Binjakët. Janë në një vend të mirë deri diku. Portreti i tyre në jetën sociale do të marrë një formë të plotë rreth datës 13. Duhet të kenë kujdes të punojnë mirë veten e tyre, marrëdhëniet me të tjerët dhe të mos bëjnë gafa sepse në mes të muajit marrin një vulë në jetën sociale. Në dashuri do të kenë konflikte.

8. Bricjapi. Do jenë pak të ftohtë në këtë fillim muaji, por në ditët në vazhdim do të ndryshojnë dhe mund të dalin pak nga kornizat e tyre të rrepta. Shëndeti do të përmirësohet dukshëm. Paratë do të jenë të kënaqshme.

7. Demi. Janë në këtë pozicion për shkak të planetëve që futen në shenjën e tyre dhe do t’i thërrasin për gjëra të mira. Do kenë një muaj aktiv dhe dashuria do të jetë pasiononte. Për sa i përket parave, do të vijnë nga bashkëpunimi me të tjerët. Kujdes nga aksidentet në ambientet e punës.

6. Gaforrja. Janë në këtë pozicion pasi figura e tyre do të vihet në provë në mes të muajit Tetor, kur hëna e plotë do të jetë në shtëpinë e dhjetë të tyre, në shtëpinë e karrierës, famës dhe pushtetit. Kjo hënë e plotë në Dash ose iu jep gjithë famën që kanë kërkuar ose e gjithë kjo mund të jetë një shumë zhurmë për asgjë. Për sa i përket shëndetit, do të jenë potentë, pasi do të jenë erotikë. Thonë dhe mjekët nëse je erotik dhe ke ndjenja nuk ke probleme shëndetësore. Duhet të bëjnë kujdes në marrëdhëniet familjare pasi do të jenë nervozë.

5. Peshorja. Duhet të fillojnë të ekuilibrojnë mirë gjërat. Një person që nuk përshtatet me natyrën e tyre do t’i fusë në rivalitet dhe do t’i nervozojë. Paratë do jenë shumë mirë. Dashuria presupozohet të jetë e mirë. Ndikimi i personave që nuk i dëgjojnë mund t’i bëjë pak të mefshtë në momente të caktuara.

4. Akrepi. Janë në këtë pozicion që të ruajnë optimizmin. Disa akrepë i kanë mbivlerësuar forcat dhe mundësitë e tyre dhe mund të kenë bërë gabime të mëdha në çështjet ekonomike. Do kenë një muaj shumë të mirë erotik. Do kenë përmirësime me shëndetin, po kundërshtimet do t’i lodhin pak.

3. Virgjëresha. Do marrin lajme dhe mesazhe shumë të mira, do takojnë njerëz dhe mes tyre do të kenë edhe romanca. Do kenë projekte me strategji të mirë. Shëndeti nuk është problem për ta. Do jenë aktivë, sulmues dhe do kenë edhe shpenzime.

2. Shigjetari. Janë në këtë pozicion sepse presupozohet të rregullohen dhe të marrin ato që iu takon, por duhet të qëndrojnë me këmbë në tokë. Largohen problemet që mund të kenë pasur me shëndetin dhe nuk do të kenë më probleme. Kanë pasur probleme ekonomike, por do të çlirohen edhe nga kjo çështje.

1. Ujori. Janë në vendin e parë sepse në jetën sociale do të dalin kalorësiakë, me nder dhe në karrierë do të bëjnë emër dhe do të lehtësohen ekonomikisht. Këtë muaj ujori mund të vendosë për fejesa, martesa dhe punë shumë të rëndësishme. Kujdes me çështjet ligjore dhe ato me jashtë. Shëndeti dhe dashuria do të jenë shumë mirë. /tvklan