INSTAT: Në gjashtë muaj përgjysmohet rritja ekomomike

Rritja ekonomike është përgjysmuar në tre muajt e dytë të këtij viti. Shkak është përfundimi i projekteve të mëdha, por edhe i rënies së prodhimit të energjisë. Tashmë TAP është drejt mbylljes duke paralajmëruar efekte të mëtejshme nga mungesa e investimeve të huaja. Ekonomia shqiptare ka nisur të ndiejë efektet negative që vijnë nga përfundimi i projekteve të mëdha të investimeve. Drejtorja e komanduar e INSTAT Elsa Dhuli deklaroi se në tremujorin e dytë rritja ekonomike ka qenë vetëm 2.31% ndërsa si 6 mujor llogaritet të jetë 2.36% ose sa gjysma e vitit të kaluar, e cila ishte më e larta e dekadës së fundit me 4.06%. “Krahasuar me 3-mujorin e dytë të vitit 2018, i cili u shoqërua me rritje prej 2.31% ku kontributin kryesore në këtë rritje e kanë dhënë degët, tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor”-tha Dhuli. Duket se përfundimi i projektit të gazsjellësit TAP, rënia e prodhimit të energjisë si dhe mbyllja e lojërave të fatit janë shkaqet kryesore të situatës. “Ka patur energjia elektrike ndikimin e saj rënës për periudhën 3-mujor i dytë 2019, i krahasuar me 3-mujorin e dytë 2018, në të cilën energjia ka pësuar 1 pikë prodhimi. Në lidhje me sektorin e argëtimit, mbyllja e basteve është ajo që ka dhënë kontributin kryesor në këtë 3 mujor. Ndërtimi është aktivitet i lidhur me mbylljen e proceseve të punës nga kompania TAP”-tha Dhuli. Edhe institucionet ndërkombëtare financiare si FMN dhe BB kanë paralajmëruar se rritja ekonomike në vend parashikohet që gjatë 2019 dhe 2020 të jetë nën 4

Efekte negative

Efekt negativ ka dhënë dhe mbyllja e aktivitetit të lojërave të fatit. Të 14 kompanitë e licencuara për këtë aktivitete qarkullonin rreth 150 milionë euro në vit dhe kjo vlerë është “zhdukur” nga llogaritjet e produktit të brendshëm bruto. Efektin më pozitiv në rritje e kanë dhënë shërbimet, që ndikuan në 0.71% të rritjes, e nxitur dhe nga turizmi, me hyrjet e të huajve që kanë shënuar një nivel rekord këtë vit. Sektorët e tjerë që ndikuan janë: Administrimi Publik, Arsim dhe Shëndetësi me 0.42%, Bujqësia, Pyjet dhe peshkimi me 0.41% Ndërsa ndikimin negativ e dhanë sektorët e ekonomisë si Argëtimi, me -0.48%, të ndikuar nga mbyllja e lojërave të fatit, Industria nxjerrëse, përpunuese; Energjia elektrike, ujë me një ndikim negativ prej 0.23%, ndikuar nga rënia e prodhimit të Energjisë dhe degët e ndërtimit me -0.15%, e ndikuar kryesisht nga TAP.

Degët e ekonomisë

Aktiviteti i Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit pati një rritje me 1,78 %. Aktiviteti i Industrisë, Energjisë dhe Ujit pati një rënie me 1,89 %. Ndikimin kryesor në këtë rënie e kanë dhënë Energjia dhe Industria e Prodhimit të produkteve metalike, të cilat kanë shënuar një rënie përkatësisht me 27,54 % dhe 4,79 %. Aktiviteti i Ndërtimit pati rënie me 1,75 %, i ndikuar kryesisht nga kompanitë e lidhura me projektin TAP. Grupi i aktiviteteve Tregti, Transport, Akomodim dhe Shërbim ushqimor pati një rritje prej 4,75 %, i ndikuar kryesisht nga Tregtia me shumicë, e cila shënoi rritje me 6,37 %. Grupi i aktiviteteve Informacioni dhe Komunikacioni u shfaq me rritje prej 10,73 %. Aktiviteti Financiar dhe i Sigurimit ka shënuar një rritje prej 13,92 %. Aktiviteti i Pasurive të Paluajtshme ka shënuar një rritje prej 8,01 %. Grupi i Aktiviteteve profesionale dhe Shërbime administrative u shfaq me një rritje prej 2,32 %. Grupi i aktiviteteve të Administratës Publike, Arsimit dhe Shëndetësisë pësoi rritje 4,05 %. Grupi i aktiviteteve Arte, argëtim dhe çlodhje, Aktivitete të tjera shërbimi pati një rënie me 19,35 %. Taksat Neto mbi produktet u rritën me 4,15 %.