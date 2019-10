Dënimi i amerikanit për foton e kryeministrit me Obamën, Berisha: Rama së shpejti para drejtësisë në SHBA

Pasi William Argeros u dënua nga gjykata amerikane me 4 muaj heqje lire pasi akuzohet se ndërhyri për një foto të kryeministrit Edi Rama me ish-presidentin Barack Obama, vjen një reagim nga ish-kryeministri Sali Berisha.

Në një mesazh në ‘Facebook’ Berisha theksoi se shumë shpejt kreu i qeverisë shqiptare do të jetë para drejtësisë amerikane për shkelje sipas tij të ligjit elektoral të SHBA dhe mashtrim. Mes të tjerash Berisha akuzoi Ramën se ky i fundit ka mashtruar drejtësinë amerikane duke deklaruar se nuk ka lidhje për shumën prej 80 mije dollarëve për foton me Ish-presidentin Obama.

REAGIMI I BERISHËS

Rama se shpejti para drejtesise amerikane per:

1- Shkelje te ligjit elektoral te SHBA dhe

2- mashtrim i drejtesise amerikane me dashje per aferen e tij antiligjore!

Denohet Argeros, njeru qe mori parate, 80 mije dollare per foton me Obamen te Bilalit dhe Bilal Hanemit pra Rames qe shpalli veten gruaja e Bilalit per te hyre si çift ne dreken e Obames.

Miq, pas ashikut, burrit te Rames, Bilalit, Ëiliam Argeros eshte personi i dyte qe denohet me 24 muaj burg per 80 mije dollaret e dhene nga Rama ne kundershtim flagrant me ligjin amerikan per foton me ish presidentin Barak Obama.

Edvini ka mashtruar drejtesine amerikane duke deklaruar se nuk ka lidhje per shumen prej 80 mije dollareve per foton me Ish presidentin Obama.

Argeros, qe kishte mashtruar para jurise se madhe per origjinen e parave, ka deshmuar ne sallen e gjyqit, i penduar per aktin, se ai ka vepruar ne emer te nje klienti te huaj dhe konkretisht Edvin Kristaq Rames!

Burime ligjore nga Ëahingtoni njoftojne se mbi Edi Ramen rendojne tani dy akuza:

1-Shkelja e rende e ligjit elektoral amerikan me 80 mije dollaret e paguar per foton me ish presidentin Obama dhe tejet e rende,

2- Mashtrimi i tij se ai nuk ka lidhje me shumen e paguar, gje qe Argeros me deshmin e tij ne gjyq deshmon te kunderten!

Lexoni artikullin e plote te botuar ne Washington Times me titull: “Denohet me burg njeriu qe inxhinieroi kontribute ilegale per Obamen!”