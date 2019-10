Dalin fotot e pakove me kokainë me logon KF Elbasani

Mediat braziliane publikojnë fotot e pakove me kokainë me logon KF Elbasani, çka shtojnë dyshimet se lënda narkotike do të sillej në Shqipëri. Lënda narkotike është zbuluar në një kamion, që udhëtonte në rrugë rurale, ndërsa janë arrestuar katër persona. Vlera e kokainës në tregu europian me pakice arrin në 50 milionë dollarë.

Operacioni është zhvilluar në Gefron të Brazilit, ku policia arrestoi edhe katër persona. Mes të arrestuarve është edhe një grua. Dy nga të arrestuarit, po shoqëronin kamionin me kokainë. Shoferi ka treguar se do të merrte 15 mijë dollarë për transportin e drogës. Autoritetet braziliane vijojnë hetimet për të zbuluar rrjetin dhe kush ishin porositësit e kokainës.