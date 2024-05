Shkatërrohet banda shqiptare e kanabisit në Angli, 7 të dënuar

Policia e qytetit të Lidsit në Angli shkatërroi një operacion të mirëdetajuar nga shtatë shqiptarë që kishin mbjellë kanabis në disa shtëpi.

Në qytetin e Leeds, policia britanike ndërmorri një operacion ku shkatërroi planet e 7 shqiptarëve, të cilët mbillnin kanabis në shtëpi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nëse operacioni policor nuk do të mbyllej me sukses, përfitimet e grupit shqiptar do të arrinin në 500 mijë sterlina, ose e konvertuar në lekë, plot 685 milionë.

Në pesë shtëpi të marra me qira përmes dokumenteve të falsifikuara, policia gjeti 347 vazo me kanabis gati për korrje, si dhe 529 fidanë të gatshëm për mbledhje.

7 shqiptarët e arrestuar:

Metali Shehu, 29, vjec u dënua me 3 vite burg.

Blerim Trota, 34, vjec u dënua me 4 vite e 3 muaj burg.

Did Dida, 41 vjec u dënua 1 vit e 6 muaj burg.

Refik Duraku, 36, vjec u dënua me 2 vite

Rigert Papdeja, 21 vjec,

Ermijon Gjuta, 30 vjec, 4 vite e 6 muaj burg

Ardit Gjuta, 21, vjec 4 vite e 6 muaj burg.