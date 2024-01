Parashikimi i motit për sot, diell dhe rritje temperaturash

Sipas meterologeve Shqiperia sot do të mbizotërohet nga një mot i kthjellët me alternime vranësirash por që mundësitë për reshje shiu janë të pakta.

Meteoalb njoftoi se temperaturat do të kenë një rritje të lehtëku do të variojnë: në zonat malore nga 8ºC deri në 21ºC, në zonat e ulëta nga 16ºC në 30 ºC dhe në zonat bregdetare nga 20ºC në 31ºC.

Era do të fryje në drejtim Verioir- veriperëndimor me forcë valëzimi deri në 2 ballë.

Në Kosovë moti do të jetë i kthjellët me alternime vranësirash. Temperaturat do të kenë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 11ºC deri në 26ºC dhe në zonat e ulëta nga 16ºC në 27ºC.

Në fotot e mëposhtme do të gjeni motin për qytetet kryesore të vendin dhe të botës: