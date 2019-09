Moti për sot, diell dhe temperatura të ulëta

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga rryma ajri të ftohta me origjinë Verilindore, të cilat do të kushtëzojnë mot me kthjellime, por rënie të temperaturave.

Për ditën e sotme, moti do të mbetet me kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash në relievet malorë.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 2/16°C

Zonat e ulëta 8/25°C

Zonat bregdetare 14/26°C

Era do të jetë me drejtim Verilindje (NW) me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 4 lartësi vale 1,0 deri në 2,5 metër në det të hapur.