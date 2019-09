Kjo është bima më helmuese në botë

Është e vështirë të japësh një titull për diçka si më vdekjeprurësja ose më toksikja ose më helmuesja por sigurisht që ka një mori bimësh thellësisht helmuese të cilat mund të shkaktojnë deri edhe vdekjen nëse i prek, nuhat ose i konsumon.

Kjo gjë mund të vërtetohet tek minjtë, duke qenë se ata përdoren shpesh në emër të shkencës duke përdorur një mori të substancave toksike.

Pra ka disa lloje bimësh të cilat mund të marrin titullin si vdekjeprurëse por që është subjektiv titulli më helmuesja në botë.

Sipas Atlas Obscura, bima më toksike e Amerikës së Veriut është water hemlock, i cili rastësisht është në të njëjtën familje si selino-ja, kopër, dhe majdanoz.

Dhe me siguri kjo është një lloj bime që nuk do dëshironit kurrsesi ta shtonit në sallatën tuaj sepse me siguri do të përfundonit keq.

Vdekja nga kjo lloj bime është vërtet e dhimbshme pasi është e ngadaltë dhe me kontraktim të theksuar të muskujve deri në vdekjen e plotë.